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أعضاء "بريكست" بالبرلمان الأوروبى يديرون ظهورهم أثناء عزف النشيد الوطنى لأوروبا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:20 م
أعضاء "بريكست" بالبرلمان الأوروبى يديرون ظهورهم أثناء عزف النشيد الوطنى لأوروبا أعضاء "بريكست" يديرون ظهورهم أثناء عزف نشيد أوروبا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن نايجل فاراج، رئيس حزب "بريكست"، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، استغل بدء أولى جلسات البرلمان الأوروبى صباح اليوم الثلاثاء للتأكيد على موقفه المناصر للخروج بأى شكل، حيث أدار أعضاء حزبه داخل البرلمان ظهورهم أثناء عزف النشيد الوطنى للاتحاد الأوروبى خلال حفل افتتاح الهيئة التشريعية.
 
واعتبرت الصحيفة أن ما قام به المدافعون عن الخروج بإدارة ظهورهم أثناء عزف نشيد "نشيد البهجة" بمثابة احتجاج.
تبا لبريكست
تبا لبريكست
وأوضحت "الإندبندنت" أنهم لم يكونوا البريطانيين الوحيدين الذين قاموا بإرسال رسالة عبر موقفهم، حيث ظهر أعضاء حزب "الديمقراطيين الليبراليين" المؤيد للبقاء فى التكتل الأوروبى، وهم يرتدون قمصانا صفراء متطابقة تحمل شعار "تبا لبريكست".
 
وقال ريتشارد كوربيت، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب العمال الذي قضي فترة طويلة في الخدمة، إن المؤيدين لبريكست "يعتقدون أنهم أذكياء بالوقوف بإدارة ظهورهم فى الجلسة الافتتاحية"، مضيفًا أن هذه الخطوة "تبدو مثيرة للشفقة ولم تثير إعجاب أى شخص".
 
وأثناء حديثه خارج البرلمان، أصدر نايجل فاراج تحذيرًا لبوريس جونسون وجيريمي هانت بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
 
وقال للصحفيين إنه لا يؤمن بكلمة يقولونها ووجه لهم تحذيرا إنهم إن لم يتموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، فإنه لن يقف مكتوف الأيدى.
 
 

بريكست

نايجل فاراج

البرلمان الأوروبى

حزب بريكست

الديمقراطيين الليبراليين

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