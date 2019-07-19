365 صكا للأضاحى بـ657 ألف جنيه بالدقهلية حتى الآن

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية عن وصول محصلة صكوك الأضاحى على مستوى إدرات محافظة الدقهلية حتى الآن إلى 365 صكا، بقيمة 657 ألف جنيه.

وأضاف وكيل الأوقاف فى تصريح خاص لليوم السابع أنه من المقرر انعقاد الاختبارات التحريرية للدفعة الأولى من الدارسين بمركز إعداد محفظى القرآن الكريم بالدقهلية خلال يومى 21 و 22 يوليو الجارى بالمركز الثقافى أعلى مسجد الشيخ حسانين بالمنصورة.

وأشار إلى وجود 4 مراكز بمحافظة الدقهلية لإعداد محفظى القرآن الكريم، موزعة فى مسجد الشيخ حسنين بغرب المنصورة، والمسجد الكبير بقرية ميت عزون التابعة لمركز المنصورة، ومسجد البرجاسى بالسنبلاوين، ومسجد الكفان بطلخا، وذلك حرصا على إعداد محفظ واع ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم.

وأضاف الشيخ محمد إبراهيم سليمان، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الدينى بالمديرية، أن المركز يمنح للدارس شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف، وتصريح رسمى لممارسة مهنة تحفيظ القرآن الكريم، كمحفظ معتمد، لافتا إلى أنه قد تم تنظيم الدراسة بالمركز خلالفترتين صباحية ومسائية، لتتناسب مع ظروف الدارس، الأولى تبدأ من الساعة 9 صباحا، وحتى 1 ظهرا، والثانية من الساعة 3 عصرا، وحتى 7 مساء، يتلقى فيها الدارس علوم القرآن وأحكامه وتجويده على أيدى متخصصين من الأئمة الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة، وعضوية شيوخ المقارئ.