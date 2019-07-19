سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 08:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"ميرنا" تطالب بالحضانة: زوجى أجبرنى على التنازل عن حقوقى وحرمنى من أولادى

الجمعة، 19 يوليه 2019 08:00 ص
"ميرنا" تطالب بالحضانة: زوجى أجبرنى على التنازل عن حقوقى وحرمنى من أولادى محكمة الاسره-ارشيفيه
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى ضم حضانة، ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تعرضها للضرب والتعذيب طوال سنوات زواجها الـ 4، لتؤكد :"ساءت حالتى، وأكرهت على التنازل عن كل حقوقى،  وطلقت وطردنى للشارع، لأعيش منذ عام ونصف محرومة إنى أشوفهم، أو أسمع صوتهم وعايشن مع زوجة أب".

وقالت ميرنا.م.ك، الزوجة البالغة 35 عام، أثناء جلسات تسوية المنازعات: تزوجت وأنجبت طفلين تؤام وعشت سنوات صابرة لكى أربيهم، ومع الوقت أصبحت الخلافات الزوجية بينى وزوجى لا تحتمل مما جعل حالتى النفسية تسوء من كثرة الضرب، ليقوم زوجي بتطليقي، ولقنني علقة موت بعد ان أجبرنى على التنازل عن كل حقوقى ".

وتابعت الزوجة: زوجى سلبني حقى بأطفالى، خوفا من دفع النفقة وأجر المسكن، وتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية بمتجمد النفقة.

وأكملت الزوجة عام ونصف تركنى فى معاناة، لا أستطيع الحصول على حكم يمكننى منهم، رغم أقامتي قضيتين ضم لي، و ضم للجدة، ومازلت أنتظر حكم ينصفني من الحرمان من أطفالي".


محكمه الاسره

ضم حضانه

زوجه معنفه

متجمد النفقة

دعوى ضم حضانة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زوجة لمحكمة الأسرة: "والدى أجبرنى على الزواج من رجل سيئ السمعة ومدمن

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:20 م

زوج يستنجد بمحكمة الأسرة من عنف زوجته ومحاولتها سجنه لرفضه تصرفاتها المخلة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:29 م

زوجة تطالب محكمة الأسرة بإثبات تطليقها من زوجها على الواتس آب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:53 م

زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجى استغلنى واستولى على كل ما أملك من أموال"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:10 ص

زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى تركنى معلقة 4 سنوات لرفضى العنف وفقدانى شبكية عينى

السبت، 15 يونيو 2019 01:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة