موسكو: عودة 1471 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

موسكو /أ ش أ/

أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1471 لاجئا عادوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى الأراضى السورية.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، أن من بين العائدين 365 لاجئا (110 نساء و186 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و1106 لاجئين (332 امرأة و564 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب". وتابع "5 نازحين عادوا أيضا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا".

وأضاف أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسين السورى قامت خلال الساعات الـ 24 الماضية بتطهير أراض من الألغام على مساحة 1.7 هكتار، فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير37 عبوة قابلة للانفجار.