سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 07:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

موسكو: عودة 1471 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة، 19 يوليه 2019 05:48 م
موسكو: عودة 1471 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية جانب من العنف سوريا _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1471 لاجئا عادوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى الأراضى السورية.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، أن من بين العائدين 365 لاجئا (110 نساء و186 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و1106 لاجئين (332 امرأة و564 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب". وتابع "5 نازحين عادوا أيضا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا".

وأضاف أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسين السورى قامت خلال الساعات الـ 24 الماضية بتطهير أراض من الألغام على مساحة 1.7 هكتار، فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير37 عبوة قابلة للانفجار.

 


موسكو

عودة 1471 لاجئا سوريا

سوريا

أخبار سوريا

مركز المصالحة الروسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليوناردو دى كابريو ينشر مشهدا من فيلمه Once Upon a Time In Hollywood

ليوناردو دى كابريو ينشر مشهدا من فيلمه Once Upon a Time In Hollywood

الحكومة تنتهى من صرف رواتب 6 ملايين موظف بالعلاوات والزيادات الجديدة

الحكومة تنتهى من صرف رواتب 6 ملايين موظف بالعلاوات والزيادات الجديدة

السنغال ضد الجزائر.. الفرنسى ريبيرى يلفت الأنظار فى الأهرامات "فيديو"

السنغال ضد الجزائر.. الفرنسى ريبيرى يلفت الأنظار فى الأهرامات "فيديو"

سامبدوريا الايطالي يغري تريزيجيه بـ 37 مليون جنيه سنويا

سامبدوريا الايطالي يغري تريزيجيه بـ 37 مليون جنيه سنويا

تفاصيل ضبط عصابة لبيع الأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية الطفل بـ 60 ألف جنيه

تفاصيل ضبط عصابة لبيع الأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية الطفل بـ 60 ألف جنيه

اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel

اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel

بطل دورى الأبطال أم "البريميرليج".. من يفوز بكأس الأمم الأفريقية؟.. ساديو مانى vs رياض محرز.. أحلام النجمة الأولى لأسد التيرانجا والثانية لمحارب الصحراء.. موقعة استاد القاهرة تكشف ملامح "الكرة الذهبية"

بطل دورى الأبطال أم "البريميرليج".. من يفوز بكأس الأمم الأفريقية؟.. ساديو مانى vs رياض محرز.. أحلام النجمة الأولى لأسد التيرانجا والثانية لمحارب الصحراء.. موقعة استاد القاهرة تكشف ملامح "الكرة الذهبية"

السنغال ضد الجزائر.. 75 مليون جنيه مكافأة بطل امم افريقيا 2019

السنغال ضد الجزائر.. 75 مليون جنيه مكافأة بطل امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفى فى دوريات أوروبا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفى فى دوريات أوروبا

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة