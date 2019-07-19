مسؤول أمريكى: واشنطن متشككة فى عرض وزير الخارجية الإيرانى

رويترز

عبر مسؤول أمريكى عن تشككه فى اقتراح تم تقديمه من قبل وزير الخارجية الإيرانى لإنهاء الأزمة الحالية بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن إيران تسعى للحصول على تخفيف للعقوبات دون تقديم شيء يذكر في المقابل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "مناورتهم بأكملها هي مجرد محاولة للحصول على أي تخفيف ممكن للعقوبات فيما يحتفظون بقدرتهم على امتلاك سلاح نووي في المستقبل".

وتابع المسؤول قائلا إن إيران "تحاول أن تظهر خطوة صغيرة" على أنها تنازل كبير. وأشار المسؤول إلى أن المقترح الإيراني لن يوقف تخصيب اليورانيوم ولن يفعل أي شيء حيال دعم إيران لوكلائها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.