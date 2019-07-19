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"ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه".. إصابة شاب تدخل لفض مشاجرة بالشيخ زايد

الجمعة، 19 يوليه 2019 05:00 ص
"ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه".. إصابة شاب تدخل لفض مشاجرة بالشيخ زايد مشاجرة -ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة، لضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بالضرب، مما أسفر عن إصابته بكسر بالفك، وكدمات متفرقة بأنحاء جسده، بمنطقة الشيخ زايد، وكشفت التحريات أن المصاب تدخل لفض مشاجرة، مما دفع المتهمين لارتكاب الواقعة.

تلقى الرائد أحمد صبرى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا يفيد تعرض شاب للاعتداء من جانب عدد من الأشخاص، مما أسفر عن إصابته بكسر بالفك، وكدمات وجروح متفرقة بجسده.

وبإجراء التحريات تبين، أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة، مما دفع المتهمين، للإعتداء عليه بالضرب، وفروا هاربين.

وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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