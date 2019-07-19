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لطلاب الثانوية.. 3 ضوابط للقيد بنقابة الأطباء قبل الدراسة بكليات الطب

الجمعة، 19 يوليه 2019 07:00 ص
لطلاب الثانوية.. 3 ضوابط للقيد بنقابة الأطباء قبل الدراسة بكليات الطب طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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مع اقتراب فتح باب تنسيق الكليات، والمرحلة الأولى منه، المقرر له يوم الأحد المقبل، حددت نقابة الأطباء مجموعة من الضوابط لكل الطلاب، قبل الالتحاق بكليات الطب، لقبول قيدهم بالنقابة فور التخرج من الكلية.
 

وتتضمن تلك الضوابط:


 

1- يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمى أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة .

2-عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العام الدراسى الحالى 2018 – 2019 وما بعدها .

3- لن يتم قيد خريجى كليات الطب التى تدرس بلا مستشفى جامعى فى النقابة، وذلك بالنسبة للكليات التى لم تبدأ الدراسة بها بالفعل، أما الكليات التى بدأت الدراسة بها، فتعطى فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية.

 


نقابة الاطباء

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