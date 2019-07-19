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لطلاب أولى ثانوى.. 7 معلومات عن امتحان الدور الثانى

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:00 ص
لطلاب أولى ثانوى.. 7 معلومات عن امتحان الدور الثانى طلاب أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان الفرصة الثانوية الأسبوع المقبل، اليوم السابع يقدم فى 7 معلومات أبرز ضوابط الامتحان:
 
 
1- تبدأ الامتحانات 21 يوليو وحتى 4 أغسطس 2019.
 
2-  ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية.
 
3- التأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحان الذى عُقد في مايو 2019.
 
4- من يتخلف عن أداء امتحان الفرصة الثانية الإلزامية سوف يكون باق للإعادة.
 
5- السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى حيث إن الامتحان يُعقد بنظام الكتاب المفتوح.
 
6- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير امتحانات النقل طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة.
 
7- اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان بالإضافة لتولي كل مديرية تعليمية مسئولية إعلان نتائج الامتحان.

 


التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوى

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب أولى ثانوى

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طلاب اولى ثانوى

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