لطلاب أولى ثانوى.. 7 معلومات عن امتحان الدور الثانى

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان الفرصة الثانوية الأسبوع المقبل، اليوم السابع يقدم فى 7 معلومات أبرز ضوابط الامتحان:



1- تبدأ الامتحانات 21 يوليو وحتى 4 أغسطس 2019.

2- ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية.

3- التأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحان الذى عُقد في مايو 2019.

4- من يتخلف عن أداء امتحان الفرصة الثانية الإلزامية سوف يكون باق للإعادة.



5- السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى حيث إن الامتحان يُعقد بنظام الكتاب المفتوح.

6- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير امتحانات النقل طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة.

7- اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان بالإضافة لتولي كل مديرية تعليمية مسئولية إعلان نتائج الامتحان.