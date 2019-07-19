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لبنان توجه اتهاما لنائب حزب الله المستقيل بإطلاق النار داخل قسم شرطة

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:50 م
لبنان توجه اتهاما لنائب حزب الله المستقيل بإطلاق النار داخل قسم شرطة عناصر من الشرطة اللبنانية
بيروت /أ ش أ/

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وجهت النيابة العسكرية فى لبنان الاتهام إلى عضو مجلس النواب اللبنانى عن "حزب الله" نواف الموسوى – والذى تقدم بالأمس باستقالته من البرلمان – بارتكاب عدة جرائم فى مقدمتها إطلاق النيران صوب طليق ابنته بداخل أحد أقسام الشرطة.

وكان رئيس المجلس النيابى نبيه بري، قد تلا أمام النواب خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم، نص الاستقالة التى تقدم بها الموسوي، إعمالا لأحكام لائحة النظام الداخلى لمجلس النواب، لتصبح بذلك الاستقالة نهائية ونافذة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن النيابة العامة العسكرية أسندت إلى نائب حزب الله المستقيل، جرم إطلاق نار والتخريب داخل قسم شرطة تابع لجهاز قوى الأمن الداخلي، وتهديد العناصر الشرطية بالسلاح.

وأضافت الوكالة أن النيابة العسكرية وجهت الاتهام أيضا إلى 3 أشخاص مدنيين كانوا برفقة نواف الموسوي، بإيذاء طليق ابنة الموسوى بواسطة آلات حادة، وكذلك توجيه الاتهام لمرافقه الشخصى وهو عنصر فى جهاز أمن الدولة، بالتدخل فى الإشكال الذى وقع، من خارج نطاق مهمته.

وأشارت الوكالة إلى أن المتهمين أحيلوا مع ملف التحقيق إلى قاضى التحقيق العسكرى المختص، وذلك لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان، سبق واستدعى الموسوى عدة مرات لاستجوابه فى شأن الاتهام الموجه إليه، فى ضوء مذكرة قسم الشرطة والشهود من أفراد أسرة صهره، غير أنه امتنع عن المثول، قبل أن يسارع إلى تقديم استقالته بالأمس.

وبينما أكد الموسوى فى تصريح له بالأمس أنه تقدم باستقالته من مجلس النواب "حتى لا يكون للحادثة أثر غير حميد على سمعة حزب الله" – على حد تعبيره - غير أن أنباء قوية تسربت مفادها أن الحزب قد دفع نائبه الذى اشتهر بحدة مواقفه ويعد أحد أبرز الصقور المتشددين، إلى الاستقالة عقابا له على مواقفه وتصرفاته التى تنطوى على تفلت على نحو انعكس سلبا على صورة الحزب.

وكانت خلافات بين ابنة نائب حزب الله المستقيل وطليقها حسن المقداد قد نشبت قبل نحو أسبوع على خلفية نزاع على حق الأخير فى رؤية طفليه، اضطر الإثنان على أثرها للتوجه إلى قسم شرطة للإبلاغ وتسجيل المحاضر المتبادلة، قبل أن يحضر 4 أشخاص وقاموا بالدخول إلى القسم وباغتوا طليق ابنة نائب حزب الله، واعتدوا عليه بالضرب المبرح باستخدام آلات حديدية (مفكات) على نحو تسبب فى تعرضه لجروح قطعية، ثم حاولوا الفرار، غير أن القوى الأمنية استطاعت ضبط شخصين منهم وشرعت فى إسعاف "المقداد".

 


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