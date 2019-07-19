سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 03:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

قبل نهائى الكان.. استعدادات أمنية مكثفة بمحيط استاد القاهرة

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:40 ص
قبل نهائى الكان.. استعدادات أمنية مكثفة بمحيط استاد القاهرة استاد القاهرة
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نهائى بطولة الأمم الإفريقية المقامة بمصر، حيث يستضيف استاد القاهرة المنتخب الجزائرى الشقيق ونظيره السنغالى، فى النهائى الذى يجمع المنتخبين فى التاسعة مساء اليوم الجمعة.
 

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها بمحيط الاستاد لتأمين حفل الختام والمباراة وتكريم الفائزين، وتأمين المشجعين.
 

وجرى تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة للمنتخبين والاستاد والشوارع المؤدية إليه، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الاستاد بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.


الكان

الامم الافريقية

تامين الامم الافريقية

امم افريقيا

مباراة الجزائر والسنغال

اخبار

استاد القاهرة

نهائى امم افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

يد تؤمن أمم أفريقيا وأخرى تكافح الجريمة.. الشرطة تحبط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر.. تضبط 442 بندقية و17 تشكيلا عصابيا و1907 قضايا تهريب وتنقيب عن آثار.. وتحصل 1.7 مليار جنيه تهرب ضريبى

السبت، 22 يونيو 2019 06:42 م

الداخلية تؤمن أمم أفريقيا.. فتح ستاد القاهرة للجماهير من الواحدة ظهرا حتى السادسة والنصف.. والدخول لحاملى التذاكر فقط.. منع الشماريخ والليزر.. وطائرات "الدرونز" للتعرف على وجوه المشجعين.. والحسم مع المخالفين

الخميس، 20 يونيو 2019 01:06 م

خبير أمنى: خطط تأمين أمم أفريقيا لا تقتصر على المحافظات التى تقام بها البطولة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:00 ص

خالد خلف الله: نثق بمجهوادات الشرطه فى تأمين أمم أفريقيا وقدراتها ستبهر العالم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دنيا سمير عانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير عانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة