قبل نهائى الكان.. استعدادات أمنية مكثفة بمحيط استاد القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نهائى بطولة الأمم الإفريقية المقامة بمصر، حيث يستضيف استاد القاهرة المنتخب الجزائرى الشقيق ونظيره السنغالى، فى النهائى الذى يجمع المنتخبين فى التاسعة مساء اليوم الجمعة.



وتكثف قوات الشرطة من تواجدها بمحيط الاستاد لتأمين حفل الختام والمباراة وتكريم الفائزين، وتأمين المشجعين.



وجرى تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة للمنتخبين والاستاد والشوارع المؤدية إليه، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الاستاد بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.