ضبط عاطل بحوزته طربتى حشيش بغارب وآخر هارب من حكم سجن فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب من ضبط عاطل مقيم القاهرة، بحوزته طربتين من جوهر الحشيش المخدر تزن ربع كيلو وهاتف محمول، وذلك عند استقلاله إحدى حافلات النقل الجماعى قادماً من القاهرة اتجاه الغردقة بكمين الزعفرانة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالى متحصلات البيع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1207/2019 جنح قسم رأس غارب وأخطرت النيابة العامة.

ومن جانبها تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط هارب من حكم قضائى بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه فى القضية رقم 7219 / 2018 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 102/2019 البحر الأحمر.

كما تم ضبط 243 قضية متنوعة بينها 42 جنح حبس جزئى، و10 أحكام جنح حبس مستأنف، و147 حكم جنح غرامات جزئية، 6 أحكام جنح غرامات مستأنف، و37 حكم جنح مخالفات.