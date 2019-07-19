سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 09:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته طربتى حشيش بغارب وآخر هارب من حكم سجن فى الغردقة

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:42 ص
ضبط عاطل بحوزته طربتى حشيش بغارب وآخر هارب من حكم سجن فى الغردقة حشيش - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب من ضبط عاطل مقيم القاهرة، بحوزته طربتين من جوهر الحشيش المخدر تزن ربع كيلو وهاتف محمول، وذلك عند استقلاله إحدى حافلات النقل الجماعى قادماً من القاهرة اتجاه الغردقة بكمين الزعفرانة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالى متحصلات البيع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1207/2019 جنح قسم رأس غارب وأخطرت النيابة العامة.

ومن جانبها تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط هارب من حكم قضائى بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه فى القضية رقم 7219 / 2018 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 102/2019 البحر الأحمر.

كما تم ضبط 243 قضية متنوعة بينها 42 جنح حبس جزئى، و10 أحكام جنح حبس مستأنف، و147 حكم جنح غرامات جزئية، 6 أحكام جنح غرامات مستأنف، و37 حكم جنح مخالفات.


البحرالاحمر

الغردقة

تنفيذ الاحكام

حشيش مخدر

غارب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة