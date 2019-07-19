صور.. قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بقرية الطوناب بالأقصر مجانا

الأقصر - أحمد مرعى

تابع المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات قافلة طبية بقرية الطوناب للكشف الطبي علي أمراض العيون بالمجان، وذلك استجابة لتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية ودعم برامج التنمية داخل المحافظة.

ووجه رئيس مدينة إسنا بتقديم كافة أوجه الدعم للقافة الطبية، والتي يتم خلالها الكشف على أمراض العيون بالمجان، وذلك ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى والتي نظمتها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، بالتعاون مع "أوركيديا" للصناعات الدوائية، وتتكفل المبادرة بكل التكاليف بدء من الكشف وصرف العلاج، وحتى إجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأكد محمد سيد سليمان على نائبة رئيس المركز صباح جلال، ورئيس قرية الطوناب، بضرورة تذليل أي عقبات تواجه القافلة الطبية حيث إن هذه المبادرات تسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط خاصة الفئة الأكثر احتياجاً بقري ونجوع إسنا.



رئيس مدينة إسنا يتابع قافلة للكشف علي أمراض العيون لأهالي قرية الطوناب بالمجان



رئيس مدينة إسنا يتابع قافلة للكشف علي أمراض العيون لأهالي قرية الطوناب بالمجان



رئيس مدينة إسنا يتابع قافلة للكشف علي أمراض العيون لأهالي قرية الطوناب بالمجان



رئيس مدينة إسنا يتابع قافلة للكشف علي أمراض العيون لأهالي قرية الطوناب بالمجان