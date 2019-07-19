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صور.. ضبط مالك شقة حاول تحويلها لمحل فى بالإسكندرية

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:12 ص
صور.. ضبط مالك شقة حاول تحويلها لمحل فى بالإسكندرية جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير

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شن حى المنتزة أول شرق الاسكندرية، حملة مسائية لمواجهة البناء المخالف و ذلك بناء على البلاغ الوارد إلى الحى و على تعليمات وتوجيهات حمدى عبد العليم شامة رئيس حي المنتزة أول بالاهتمام بالبلاغات الواردة والعمل على إزالة أسبابها.

ورد مدير إدارة إشغال الطريق والاعلانات و رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، ووحده الإزالة المسائية وإدارة أشغال الطريق على البلاغ الوارد، بخصوص وجود ترميمات في شقة في شارع محمد الصيرفي ، حيث تبين قيام مالك الشقة بتحويلها الى محل بما يخالف القانون ، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة و إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف.

و فى نفس السياق قامت وحده الإزالة المسائية وإدارة أشغال الطريق بالتحفظ علي خلاطة نحلة من أعمال بناء مخالف سملات في مدخل عزبة زقزوق.

جانب من الحملة (1)

 
جانب من الحملة (2)
 

 

جانب من الحملة (3)
 

 

جانب من الحملة (4)

اخبار الاسكندرية

المنتزة

بناء مخالف

عقار مخالف

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