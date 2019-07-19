صور.. ضبط مالك شقة حاول تحويلها لمحل فى بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة أول شرق الاسكندرية، حملة مسائية لمواجهة البناء المخالف و ذلك بناء على البلاغ الوارد إلى الحى و على تعليمات وتوجيهات حمدى عبد العليم شامة رئيس حي المنتزة أول بالاهتمام بالبلاغات الواردة والعمل على إزالة أسبابها.

ورد مدير إدارة إشغال الطريق والاعلانات و رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، ووحده الإزالة المسائية وإدارة أشغال الطريق على البلاغ الوارد، بخصوص وجود ترميمات في شقة في شارع محمد الصيرفي ، حيث تبين قيام مالك الشقة بتحويلها الى محل بما يخالف القانون ، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة و إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف.

و فى نفس السياق قامت وحده الإزالة المسائية وإدارة أشغال الطريق بالتحفظ علي خلاطة نحلة من أعمال بناء مخالف سملات في مدخل عزبة زقزوق.