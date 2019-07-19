صور .. تركيب 20 كشاف ليد جديد بطريق كوم الزهير بالمنيا

المنيا: فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، عن قيام الوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية بحملة صيانة مكبرة بالطرق الفرعية لها، بالإضافة إلى حملة نظافة وإزالة إشغالات.

وتمكنت الحملة من تركيب 20 كشاف ليد جديد بطريق كوم الزهير، وذلك تيسيرًا على المارة والمركبات وتجنبا لوقوع أية حوادث في الأوقات الليلية.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلى استمرار الحملات بشكل يومي بكافة القرى والطرق المختلفة لرصد أية مخالفات، والتعامل الفوري معها.



تركيب الكشافات بطريق كوم الزهير