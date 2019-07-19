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للقضاء على الكثافة الطلابية..

صور.. استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الأساسى بطاقة 10 فصول بأسيوط

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:22 م
صور.. استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الأساسى بطاقة 10 فصول بأسيوط استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الأساسى
أسيوط ـ فريق المحافظات

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أعلن المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، عن استلام الابتدائي لعملية انشاء جناح توسعه لمدرسة الزاوية للتعليم الأساسي بطاقة 10 فصول دراسية بخلاف غرف الإدارة والمعامل ودورات المياه.

 

وأضاف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أن بإنشاء الجناح الجديد يساهم في حل مشكلة تعدد الفترات الدراسية بالمدرسة، حيث كانت المدرسة تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، كما ستنخفض الكثافات التلاميذ داخل الفصول بالمدرسة والمدارس المحيطة بها.

 

وأوضح المهندس مصطفي عبدالفتاح، أن بناء الجناح الجديد من تصميم وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وقد تم مراعاة معايير الجوده والأمان والألوان الجذابة وتزويدها بالسبورات الحديثه و توفير طفايات الحريق بجميع الأدوار بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المبنى والتى تملأ اتوماتيكيا عن طريق مضخة المياه وعمل صناديق للحريق بجميع الأدوار كتعليمات هيئة الدفاع المدنى وتنفيذا لتوجهات الحكومة بالحفاظ على الطاقة تم تركيب جميع كشافات المدرسه من النوع الموفر للطاقه كما تم استبدال الزجاج العادى بالغير قابل للكسر، مشيرا إلي عمل ممرات خاصة بالتلاميذ من ذوى القدرات الخاصة بهم للصعود والهبوط ودورات المياه المجهزة لهم.

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (1)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط 

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (2)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (3)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (5)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط 

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (7)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (8)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط 

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (9)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط 

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (10)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط 

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (11)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط 

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (14)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط 

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (16)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (17)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط

 

استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط (19)
استلام جناح جديد بمدرسة الزاوية للتعليم الاساسي بطاقة 10 فصول للقضاء علي الكثافات الطلابية بأسيوط

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