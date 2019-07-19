رئيس الحكومة اللبنانية يبدى ارتياحا لإقرار الموازنة رغم الخلافات السياسية

بيروت /أ ش أ/

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، عن ارتياحه لإقرار الموازنة العامة للبلاد للعام 2019 فى مجلس النواب، وقال: "رغم كل الخلافات والتباينات، خرجنا بموازنة وبالأرقام التى نريد".

ووصف الحريرى – فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم من داخل مجلس النواب عقب إقرار الموازنة - ما تحقق بـ "الإنجاز" آملا أن تنتهى الحكومة قريبا من إعداد مشروع موازنة العام 2020، لكى تعود المؤسسات إلى انتظامها.

وأشار إلى أنه يتفهم موقف المتظاهرين من العسكريين المتقاعدين فى اعتراضهم على بعض بنود الموازنة. مضيفا: "لكننا نحاول أن نقوم بالمستحيل فى وضع اقتصادى صعب للغاية، والجميع يرى وضع المنطقة التى تعانى من ركود اقتصادي. نحن كحكومة علينا أن نعمل بوتيرة أسرع، وهذه الموازنة أتت متأخرة، وكثر تحدثوا عن تأخير فى قطع الحساب، ولكن ذلك حصل بسبب عدم وجود حكومة فى السنة الماضية، والحكومة لم تولد إلا فى شهر فبراير الماضي".

وأبدى الحريرى تفاؤلا أن تنتهى الحكومة من إعداد مشروع موازنة العام 2020 فى التوقيتات المحددة دستوريا، لافتا إلى أن وزير المالية على حسن خليل، أوشك على الانتهاء من موازنات الوزارات ويعمل على وضع المواد القانونية التى يجب إضافتها.

وشدد على ضرورة التضامن للعمل على حل الأزمات التى يمر بها لبنان، خاصة على مستوى النفايات وعجز الكهرباء والمياه.

وتطرق الحريرى إلى أزمة أحداث العنف والاشتباكات التى وقعت مؤخرا فى منطقة الجبل وتأثيرها على انعقاد جلسات الحكومة، معربا عن أمله فى أن "يطغى العقل على المشاكل الراهنة" حتى يمكن التوصل إلى حل لهذه الأزمة.