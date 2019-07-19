تنفيذ 1074 مشروع استثمارى وخدمى بتكلفة 26 مليار جنيه بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وتمس حياته اليومية وتلبي إحتياجاته من الخدمات والمرافق العامة، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ 1074 مشروع على أرض محافظة البحيرة بإجمالى تكاليف إستثمارية قدرها 3 .26 مليار جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة فى بيان أن المشروعات الجديدة تضم مشروعات قومية بإستثمارات تبلغ أكثر من 2 مليار جنيه أهمها مشروع تطوير رشيد ومشروع بشاير الخير برشيد على مساحة 37 فدان لبناء مدينة سكنية متكاملة ومدينة رشيد الجديدة على مساحه 3100 فدان على غرار مدينة العلمين الجديدة وكذلك تطوير وتنمية المناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى.

ولفت إلى أن المشروعات القومية تشمل تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والجهود المبذولة لتطوير وتنمية مدينة وادى النطرون لتصبح منارة ومقصداً سياحياً دينياً لكافة الوفود من داخل مصر وخارجها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وكذلك ميناء الصيد الجديد برشيد والذى يعد أحد المشروعات القومية العملاقة لما سيحققه من طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب وبتكاليف إستثمارية تقدر ب 475 مليون جنيه.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن مشروعات الخطة الإستثمارية بالمحافظة بلغت قيمتها 746 مليون جنية والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % ومشروعات عاجلة يتم تمويلها ذاتياً من موارد المحافظة بلغت 123 مليون جنية وان اجمالى تكاليف مشروعات الخدمية فى جميع القطاعات 17.8 مليار جنية عباره بالاضافة الى انشاء المنطقة اللوجستية بالأبعادية بمركز دمنهور على مساحة 96 فدان بإستثمارات بلغت 5 مليار جنيه لتوفير 17 ألف فرصة عمل ويضم مراكز للتسوق ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وأنشطة تجارية وبورصات سلعية .