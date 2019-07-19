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تعرف على نوع السلاح الذى أسقطت به القوات الأمريكية الطائرة الإيرانية

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:08 م
تعرف على نوع السلاح الذى أسقطت به القوات الأمريكية الطائرة الإيرانية
إيمان حنا

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استخدمت قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" نظاما جديدا في إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة "الدرون" تم نصبه على سفن تابعة للمارينز، بحسب ما ذكرت مواقع عسكرية متخصصة،  وهذا النظام يمكن تركيبه على كل أنواع المركبات البرية، كما يمكنه مسح الأجواء بحثا عن طائرات معادية من على متن سفن تابعة للبحرية، كان مسؤولا عن تدمير الطائرة الإيرانية المسيرة، وفقا لما ذكره موقع بيزنيس إنسايدر،  بحسب سكاى نيوز

 

وأوضح مسؤول عسكري أمريكي، رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، أن النظام المتكامل للدفاع الجوي البحري التابع لقوات المارينز يعرف باسم "لماديس" LMADIS قام بالتشويش على الطائرة إيرانية المسيرة التي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها حلقت على بعد 915 مترا من سفينة حربية تابعة لقوات المارينز في مضيق هرمز.

 

وأضاف المسؤول إن قوات الفرقة البحرية الحادية عشرة، وتضم حوالي 2200 عنصر من المارينز ومقرها كاليفورنيا، التي تم نشرها في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا مزودة بأنظمة "لماديس ،  وقال ترامب "إن السفينة بوكسر اتخذت اجراء دفاعيا ضد الطائرة المسيرة الإيرانية حيث اقتربت هذه الطائرة من السفينة بصورة كبيرة وتجاهلت عدة نداءات بالابتعاد".


قوات المارينز

امريكا

ايران

القوات الامريكية

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