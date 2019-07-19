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تسليم أرض محطة صرف "التلين" بالشرقية من واضعى اليد عليها

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:20 م
تسليم أرض محطة صرف "التلين" بالشرقية من واضعى اليد عليها تسليم الأرض
الشرقية-إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قيام رئيس مدينة منيا القمح بالتنسيق مع قوات الأمن باستلام قطعة أرض على مساحة 7 فدان و 2 قيراط والمخصصة لإقامة محطة معالجة صرف صحى القبة والتلين بمركز منيا القمح، وفتح الطريق المؤدى لقطعة الأرض لإقامة المحطة عليها تمهيداً لتسليمها للشركة المنفذه للبدء فوراً فى تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى لخدمة أهالى قريتى القبة والتلين والقرى المجاورة ومركز منيا القمح ، وذلك بعد إنتظار دام لعدة سنوات.

أكد محافظ الشرقية فى بيان على ضرورة الإستفادة من المبالغ المالية المتاحة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة القرى المحرومة والمناطق البعيدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

و من جانبه أكد اللواء مصطفى عبية رئيس مدينة منيا القمح، أن الشركة المنفذه تم تسليمها أرض الموقع وإدخال المعدات والآلات والبدء فى رفع الإحداثيات  والتصميمات والرسومات الهندسية لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي، وتذليل كافة العقبات أمام الشركة لتقوم بتنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمنى المحدد ليدخل الخدمة ويعود بالنفع والفائدة على أبناء مركز منيا القمح.

 

 

 


الشرقية

محطة صرف

الرسومات الهندسيه

منيا القمح

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