تجديد حبس سائق ميكروباص دهس زميله بسبب مشادة كلامية بينهما بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس سائق 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بدهس زميله بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور، وتحطيم الزجاج الأمامي لسيارته بـ"الشومة".

وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف، مدير امن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بشارع القفال، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو عبد الرحيم محمد عثمان، 52 سنة، سائق أتوبيس مدرسة خاصة، رقم 10232، مسجاة في الشارع المشار إليه.

كشفت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم سعيد.م.ع، 24 سنة، سائق ميكروباص رقم"س ي أ 3622"، أمام مقهى خفاجي بدائرة القسم، بسبب أولوية المرور مما أدى إلى قيام المجني عليه عقب ذلك بإحضار "شومة" وانتظار المتهم بالقرب من منزله، وهشم الزجاج الأمامي لسيارته، علي اثرها قام المتهم بالانتقام من المجني عليه لكسره زجاج السيارة بالشومة، ودهسه بالميكروباص قيادته ما أدى لاصطدامه بعامود إنارة بالشارع المشار إليه ومصرعه على الفور وفر هاربا.

علي الفور تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم، وتم نقل جثة المتوفي بسيارة الإسعاف إلى المشرحة، وتحرر المحضر رقم 3595 لسنة 2019 إداري مينا البصل بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.