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إصابة 22 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى كفر قدوم

الجمعة، 19 يوليه 2019 07:27 م
إصابة 22 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى كفر قدوم عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
را م الله /أ ش أ/

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أصيب 22 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص "المطاطي" و"الاسفنجي" بينهم صحفيون والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان (شمال الضفة الغربية)، والتى خرجت اليوم الجمعة تنديدًا بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبد الرحمن شتيوى الأسبوع الماضى بعيار متفجر فى الرأس.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها اسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلاً كثيفًا من الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والأعيرة الاسفنجية، وعشرات قنابل الغاز باتجاه المشاركين ما أدى إلى إصابة 40 مواطنًا بينهم 22 بالرصاص "المطاطى والاسفنجي" و18 بالاختناق، وعولجت جميع الحالات ميدانيًا من قبل طواقم الهلال الأحمر والخدمات الطبية العسكرية.

وأكد شتيوي، اندلاع مواجهات عنيفة جدًا بين المواطنين وقوات الاحتلال، وسبق انطلاق المسيرة، مؤتمر صحفى استنكر المتحدثون فيه جريمة استهداف الطفل شتيوى مؤكدين النية لتقديم ملف قانونى لمقاضاة جيش الاحتلال الذى استهدف هذا الطفل، كما طالبوا عموم الشعب الفلسطينى بضرورة تصعيد المقاومة الشعبية حتى كنس الاحتلال وتحقيق الاستقلال.

 


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