سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 10:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة 15 عاملا فى انقلاب سيارة بالعلمين الجديدة فى الساحل الشمالى

الجمعة، 19 يوليه 2019 10:32 ص
إصابة 15 عاملا فى انقلاب سيارة بالعلمين الجديدة فى الساحل الشمالى انقلاب سيارة نقل - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 15 شخصا، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة تقل عمال، بمدينة العلمين الجديدة، بالساحل الشمالى، على  الإسكندرية- طريق مطروح، فى نطاق مدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى العلمين المركزي، عبد الرحمن حسين نصر الدين " 20سنة"-من المنيا- يعانى من اشتباه pc وخلع بالكتف الأيسر، ومعتز إسماعيل توفيق" 19سنة"-من البحيرة يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc وفوزى يوسف عطوة " 20سنة"- قنا- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية، واحمد عبد الحميد محمد "40سنة"-من قنا- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالساعد الأيسر- وراضى مبروك محمد "40سنة"-من المنيا- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc وخلف فتح الله فرج "43سنة"-من سوهاج- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعى بالوجه من الناحية اليسرى حوالي3سم، ومحمد عبد الحكيم شكر " 17سنة"-من البحيرة- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc، واحمد عصام الشحات "17سنة"-من البحيرة- يعانى من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc، وبسيونى ابراهيم بسيونى "24سنة"-من البحيرة- يعانى من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد نبيل السيد صالح " 19سنة"-من البحيرة- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc، وإسلام محمود عبدالرحمن "18سنة"-من القاهرة- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليمني، وعبد الرحمن يسرى عبد الرحمن " 18سنة"-من القاهرة- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليمني، ومحمد عيد أمين " 18سنة"-من القاهرة- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc، ومحمد عبد الحميد عزت "27سنة"-من قنا- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc وجرح قطعى بفروه الرأس ط حوالى 4سم، وأحمد محمد محمد"19سنة"-من المنيا- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.

 


محافظة مطروح

حادث طريق

مستشفى مطروح العام

طريق مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة