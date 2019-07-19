إصابة 15 عاملا فى انقلاب سيارة بالعلمين الجديدة فى الساحل الشمالى

مطروح _ حسن مشالى

أصيب 15 شخصا، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة تقل عمال، بمدينة العلمين الجديدة، بالساحل الشمالى، على الإسكندرية- طريق مطروح، فى نطاق مدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى العلمين المركزي، عبد الرحمن حسين نصر الدين " 20سنة"-من المنيا- يعانى من اشتباه pc وخلع بالكتف الأيسر، ومعتز إسماعيل توفيق" 19سنة"-من البحيرة يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc وفوزى يوسف عطوة " 20سنة"- قنا- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية، واحمد عبد الحميد محمد "40سنة"-من قنا- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالساعد الأيسر- وراضى مبروك محمد "40سنة"-من المنيا- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc وخلف فتح الله فرج "43سنة"-من سوهاج- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعى بالوجه من الناحية اليسرى حوالي3سم، ومحمد عبد الحكيم شكر " 17سنة"-من البحيرة- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc، واحمد عصام الشحات "17سنة"-من البحيرة- يعانى من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc، وبسيونى ابراهيم بسيونى "24سنة"-من البحيرة- يعانى من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد نبيل السيد صالح " 19سنة"-من البحيرة- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc، وإسلام محمود عبدالرحمن "18سنة"-من القاهرة- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليمني، وعبد الرحمن يسرى عبد الرحمن " 18سنة"-من القاهرة- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليمني، ومحمد عيد أمين " 18سنة"-من القاهرة- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc، ومحمد عبد الحميد عزت "27سنة"-من قنا- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc وجرح قطعى بفروه الرأس ط حوالى 4سم، وأحمد محمد محمد"19سنة"-من المنيا- يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه pc.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.