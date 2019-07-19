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أمريكا وإسرائيل طلبتا الحد من نفوذ طهران بلبنان والعراق

الجمعة، 19 يوليه 2019 06:10 ص
أمريكا وإسرائيل طلبتا الحد من نفوذ طهران بلبنان والعراق نتنياهو وبولتون
وكالات

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل طلبتا وقف نفوذ إيران فى لبنان والعراق، فى إطار أى تسوية مستقبلية للحرب السورية.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ13 الخميس أن هذا الشرط جاء أثناء الاجتماع الثلاثي بين مستشاري الأمن القومي، الأمريكي جون بولتون، والإسرائيلي مئير بن شبات، والروسي نيقولاي باتروشيف، في مدينة القدس أواخر الشهر الماضي.

ونقلت القناة عن "مسؤول رفيع في البيت الأبيض" قوله إن الجانب الإسرائيلي شدد أثناء اللقاء على أن خروج إيران من سوريا بحد ذاته " لن يحل شيئا إذا كانت المشكلة الإيرانية قد انتقلت ببساطة إلى لبنان أو العراق".

 

أمريكا

إسرائيل

لبنان

العراق

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