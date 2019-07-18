5 معلومات ومهام أساسية للإدارة الجديدة الخاصة بقضايا الإرهاب بمجمع طرة

كتبت هدى أبو بكر

فى خطوة هامة لسرعة وإنجاز القضايا الخاصة بالإرهاب، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند إليها كافة الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، وذلك بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات والمهام المتعلقة بتلك الإدارة وهى:

1 - يسند إليها كافة قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة.

2 - إسناد الإشراف على الإدارة إلى المستشار محمد شيرين فهمي الرئيس بالمحكمة ، بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة.

3 - من مهامها.. تحديد أدوار الانعقاد وتواريخ الجلسات وتحديد جلسات تجديد الحبس وتحديد جلسات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة.

4 - من مهامها.. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل فى القضايا.

5 -من مهامها.. اختيار موظفى القلم الكتابى بكافة تخصصاته طبقا لمعيار حسن السمعة والكفاءة.