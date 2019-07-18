سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 04:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

481 مليون جنيه إجمالى الخطة الاستثمارية بالشرقية لـ2020

الخميس، 18 يوليه 2019 03:39 م
481 مليون جنيه إجمالى الخطة الاستثمارية بالشرقية لـ2020 الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية ،  للعام المالى 2019 / 2020 بلغت 481 مليون جنيه ، مشيراً إلى أنه تم زيادة إستثمارات المحافظة بقيمة 55 مليون جنيه عن العام الماضى 2018/2019 م والتى بلغت 426 مليون جنيه.

 

وأوضح المحافظ أنه تم إعتماد مبلغ 100 مليون جنيه للمراكز والمدن فى برامج "النقل والمواصلات ، الكهرباء ، تحسين البيئة ، تدعيم الوحدات المحلية ، الأمن والأطفاء والمرور"، بالإضافة الى اعتماد مبلغ 381 مليون جنيه للمشروعات التنموية المشتركة مع الهيئات و المديريات الخدمية.

 

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ومديريتى الطرق والنقل والإسكان إلزام الشركات المنفذة للمشروعات بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية لجميع للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة فى الخطة الإستثمارية للعام المالى 2019 / 2020 والإستفادة من الإعتمادات المالية المطروحة لإستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت مشدداً على تلك الجهات سرعة موافاة إدارة التخطيط بالديوان العام بسير الإجراءات أولاً بأول وموافاة وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والتنمية المحلية بخطة العام المالى 2019 /2020م لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء تلك المشروعات لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وفى سياق منفصل، تقوم مديرية الكهرباء بالشرقية ، أعمال انشاء موزع للجهد المتوسط بتكلفة مالية تبلغ 45 مليون جنيه، بقرية منشأة صهبرة التابعة للوحدة المحلية قرموط صهبرة بمركز ديرب نجم ، ذلك فى إطار خطتها لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة بالفعل لتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المواطنين والمشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من عدم إستقرار التيارالكهربائى والإنقطاع المتكرر.

واكدت أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء عدد 5 موزعات للجهد المتوسط بمراكز "فاقوس - الزقازيق - منيا القمح - ديرب نجم " بإجمالى تكلفة مالية تبلغ 225 مليون جنيه بهدف تطوير قطاع الكهرباء بنطاق دائرة المحافظة .

وعلى جانب آخر، قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة 26 من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف عبده سالم مدير الادارة، قامت بالمرور المفاجئ على مديرية الشباب والرياضة ، وتبين عدم تواجد 26 من العاملين أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانونى على العاملين غير الملتزمين.

 

 


الشرقية

ديرب نجم

كهرباء الشرقية

خطة الاستثمارية للشرقية

مشروعات الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة