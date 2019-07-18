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"يا رايحين للنبى الغالى هنيالك وعقبالى".. الوفود الأولى تنطلق من مطار القاهرة للأراضى المقدسة.. حاج: أول دعوة أمام الكعبة ستكون للرئيس السيسى..مدير الشئون الإدارية: 80 ألف مصرى يزورون بيت الله الحرام هذا العام

الخميس، 18 يوليه 2019 05:00 م
"يا رايحين للنبى الغالى هنيالك وعقبالى".. الوفود الأولى تنطلق من مطار القاهرة للأراضى المقدسة.. حاج: أول دعوة أمام الكعبة ستكون للرئيس السيسى..مدير الشئون الإدارية: 80 ألف مصرى يزورون بيت الله الحرام هذا العام حجاج
كتب محمود عبد الراضي

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"لبيك اللهم لبيك"، تلبيات تتصاعد بين أروقة مطار القاهرة، يخالطها زغاريد أقارب الحجاج الذين حضروا لتوديعهم قبل سفرهم للأراضى المقدسة، ابتهاجاً بزيارة ذويهم للأراضى المقدسة، وأداء الركن الأعظم فى الإسلام.

تسهيلات وتيسيرات قدمها المتواجدين فى مطار القاهرة لضيوف الرحمن، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال الشرطة ومساعدة للمرضى وكبار السن.

والتقت "اليوم السابع" عدداً من ضيوف الرحمن قبل مغاردتهم أرض الوطن متجهين للأراضى المقدسة، حيث ارتسمت البسمة على الوجوه، ولسانهم لا يتوقف عن التلبية "لبيك اللهم لبيك"، يتشحون بملابس الإحرام البيضاء مثل قلوبهم النقية، فرحين أن من الله عليهم بأداء الركن الأعظم.

بدورها، قالت إحدى السيدات: "سعيدة بسفرى للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث كانت الأمنية الأعظم بالنسبة لى".

وأضافت، سأدعوا لمصر كثيراً أن يحمى الله أرضها ويصون رجالها، وتبقى كسابق عهدها أم الدنيا ومهد الحضارات وأرض الأمن والأمان، وأن يوفق الله رئيس جمهوريتنا ويسدد خطاه، ويطرح البركة والخير فى أرضنا".

وقال أحد الحجاج: "أول دعوة ستكون من نصيب الرئيس المشغول دوما بالمصريين، ثم ساعدوا لبلدي وأقاربي واولادي" .

وحرص الحجاج على التقاط صور سيلفى مع ذويهم قبل التوجه للطائرة، وسط دموع الفرح وزغاريد النساء، مع إذاعة أغانى مرتبطة بالحج.

وبدوره ، قال اللواء حسام طلعت، مدير الادارة العامة للشئون الادارية بوزارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصة مصر هذا العام الحجاج تقترب من 80 ألف حاج، مضيفا: "حجاج القرعة يتمتعون بعدة مميزات أبرزها الإقامة فى أماكن قريبة من الحرم المكى والمدنى".

وأردف طلعت، أنه تم تخصيص أماكن للحصول على صكوك الأضحية بمقر إقامة الحجاج، فضلا عن توفير منظومة صحية جيدة ووجود وعاظ لشرح المناسك للحجاج.

واتخذت شركة مصر للطيران، كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة فى مرحلتى الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وقد تم اعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتى فلسطين ومالى المتعاقدة علي نقلهم مصرللطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادي الإفريقى.

وتقلع أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى كلُ من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا، من اليوم الخميس، على أن تكون أخر رحلة فى مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم، وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم.

ووجهت مصر للطيران الحجاج بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم.. كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية "سقيا زمزم" على أن تكون محكمة الغلق، ولا تزيد عن 5 لترات.

وناشدت الشركة من عملائها حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات من أجل راحتهم.

 


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الحجاج

حجاج بيت الله الحرام

سفر الحجاج

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