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وزير خارجية إيران: نسيطر على مضيق هرمز مياهه خط الحياة لنا

الخميس، 18 يوليه 2019 11:55 ص
وزير خارجية إيران: نسيطر على مضيق هرمز مياهه خط الحياة لنا جواد ظريف
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال وزير الخارجية الإيرانى، جواد ظريف، إنه لم يطلع على أى تقارير عن "أحداث الاختفاء الغامض" لناقلة نفط فى الخليج، وذلك عقب بروز تساؤلات فى أروقة الاستخبارات الأمريكية عما إذا كان الحرس الثورى الإيرانى قد أجبر ناقلة تملكها الإمارات على الدخول إلى المياه الإيرانية خلال نهاية الأسبوع.

جاء ذلك في مقابلة لظريف مع لـCNN  حيث قال: "لم أتطلع على أى ملخص حول هذا، ولكنى سمعت فى الأخبار أن أنها (الناقلة الإماراتية) طلبت مساعدة وجرى مساعدتها، ولكنى لم احظى بأى ملخض حول هذا الأمر".

وأضاف ظريف: "لدينا 1500 ميل من الشواطئ على الخليج ، نحن نسيطر على مضيق هرمز وهذه المياه هي خط الحياة بالنسبة لنا وعليه فأمنها يعتبر في غاية الأهمية لإيران، وعلى مر التاريخ وفرت إيران الأمن فى هذه المياه".

وحول احتمال وقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة، رد ظريف: "لا يمكننا تجاهل احتمال وقوع كارثة، ولكننا جميعا علينا العمل من أجل منع ذلك، هناك حرب جارية الآن هي حرب اقتصادية، والحرب الاقتصادية على إيران تستهدف السكان المدنيين".


جواد ظريف

ايران

ناقلة النفط

مضيق هرمز

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