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واشنطن بوست: خلل فى أوبر يتسبب فى مضاعفة الرسوم 100 مرة فى مدن أمريكية

الخميس، 18 يوليه 2019 03:49 م
واشنطن بوست: خلل فى أوبر يتسبب فى مضاعفة الرسوم 100 مرة فى مدن أمريكية اوبر
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن خللا فى تطبيق أوبر أدى إلى مضاعفة السعر المعلن عنه للركاب 100 مرة، حتى إن واحدة من الركاب قالت إنها دفعت 1.308 دولار، بدلا من 13.08 فقط.

 

وأوضحت الصحيفة أن عدد من ركاب أوبر فى عدة مدن أمريكية أصيبوا بالذهول أمس، الأربعاء، عندما تضاعفت الرسوم المعلن عنها  100 مرة، وهو الخلل الذى أثار حالة من السخرية حول الارتفاع الكبير فى الأسعار.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن ركاب أوبر فى مدن من بينها واشنطن وسان دييجو لجأوا إلى السوشيال ميديا للحديث عن الارتفاع الكبير فى الأسعار، وهى المشكلة التى أكدتها إدارة أوبر على الرغم من أنها رفضت تحديد مدى انتشار المشكلة. وقال بعض الأشخاص الذين طلبوا خدمات التوصيل السريع للطعام أنهم دفعوا رسوم مبالغ فيها.

 

وقالت سيدة أمريكية على السوشيال ميديا إن أوبر حملت بطاقة زوجها برسوم بلغت 1905 دولار، فى حين أنها كانت من المفترض أن تكون 19.05 دولار، وهذا ليس بالأمر الجيد، خاصة أنه كان فى عيد ميلاده.

 

ونشرت امرأة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى منشور قالت فيها إنها تحملت 1308 دولار لرحلة ثمنها 13.08 دولار. وكانت الرسوم مرتفعة للغاية حتى أنها أثارت إنذار بالاحتيال وفقا لما نشره الراكب على تويتر.

 

وقال أحد المستخدمين إنه تكلف ألف دولار مقابل خدمة توصيل وجبة بـ 15 دولار، وأضاف: "من المستحيل أن استعيد أموالى بما أن الشركة ليس لديها معلومات اتصال".

 

من جانبها، قالت أوبر إن الخلل تم إصلاحه، وأوضحت الشركة أن الرسوم سيتم تصحيحها بحيث يتحمل الركاب ثمن الرحلة فقط على الرغم من ـنهم قد بشكل مؤقت يرون رسوم غير دقيقة للرحلة على بطاقاتهم الائتمانية.

 


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