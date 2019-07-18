نعمة فى دعوى نفقة: تركنى وأبناءه بدون مصاريف وتزوج مرتين

اسيوط - ضحا صالح

قضت محكمة الأسرة بأسيوط بإلزام زوج بدفع نفقة شهرية لأبنائه القصر قدرت بـ1000 جنيه.

وقالت الزوجة "نعمة.ك" فى الدعوى رقم 465 أسرة لسنة 2018 أن زوجها "صابر.م" انفصل عنها منذ عامين بعد أن علمت بزواجه من الزوجة الثانية، وتاركا ولدين قصر أحدهما 6 سنوات والآخر 3 سنوات.

وأضافت الزوجة ولم يمر سوى عام واحد على زواجه من الزوجة الثانية حتى تزوج الزوجة الثالثة وأصبحتا الاثنتين على ذمته، وطوال تلك الفترة لم يسأل عن أبنائه أو يرسل لهم أى نفقات رغم علمه بأن نفقاتهم إلزاما عليه.

وتابعت "فقررت مقاضاته من أجل الحصول على نفق شهرية لولديها".