منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

جددت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مطالبتها لأهالى بورسعيد بالنزول للتسجيل فى المنظومة بالوحدات الصحية التابع لها محل السكن، التى يبلغ عددها 20 وحدة.

ويشار إلى أن التسجيل فى المنظومة للفرد وأسرته يتم مجانا من خلال فتح ملف طبى شامل للفرد والأسرة، على أن يتم توقيع الكشف الصحى عليه وعمل الفحوص والتحاليل الطبية له بالمجان وإحالته لــ 7 مستشفيات مختلفة حال احتياجه لذلك.

ويشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.