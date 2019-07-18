مقتل وإصابة 12 داعشيا والقبض 3 آخرين فى نينوى وكركوك العراقية

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لقى 8 عناصر إرهابية مصرعهم وأصيب 4 كما ألقى القبض على 3 من عناصر داعش اليوم /الخميس/ خلال عمليات للتحالف الدولى والقوات الأمنية العراقية فى نينوى وكركوك وديالى .



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنى العراقى -أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء-، أنه وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات نينوى، استهدفت مقاتلات التحالف الدولى مجموعة من الإرهابيين جنوب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية - السورية، ما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين وتدمير وكر كانوا بداخله.



كما تمكنت قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى واللواء 23 من الحشد الشعبي، من قتل إرهابيين اثنين وإصابة 4 آخرين، فى كمين محكم نصبته قرب "قرية شيخ بابا فى منطقة تل على الواقعة بين قضائى خانقين وجلولاء بديالى .



فيما تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على ثلاثة عناصر من داعش، قاموا بالعديد من العمليات الإرهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية شملت عمليات خطف وتفجير وقتل، كما ضبطت بحوزتهم مجموعة من البنادق .