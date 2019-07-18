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مصرع مطلقة تناولت قرصا ساما عن طريق الخطأ بالفيوم

الخميس، 18 يوليه 2019 01:23 م
مصرع مطلقة تناولت قرصا ساما عن طريق الخطأ بالفيوم جثه -ارشيفيه
الفيوم – رباب الجالي

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لقيت ربة منزل، "مطلقة"، من بندر طامية، بمحافظة الفيوم، مصرعها، إثر تناولها قرص تسوس القمح السام، ونقلت جثتها لمستشفى طامية المركزي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .
 
 
كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، بوصول "شيماء ربيع.ر" (19 سنة-ربة منزل)،  ومقيمة ببندر طامية، "جثة هامدة"، إدعاء تناول مادة سامة.
 
انتقلت مباحث مركز طامية، إلى مكان الواقعة، وبسؤال والدها "ربيع.ر.م" (50 سنة-موظف بإدارة ري طامية)، قرر أن ابنته المتوفية بتناول قرص مكافحة تسوس القمح عن طريق الخطأ، ولم يتهم أحد بالتسبب في الواقعة جنائيا.
 
 
تبين بالكشف الطبي على جثة المتوفية، أن سبب الوفاة، توقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
 
تحرر محضر بالواقعة، رقم 3339 لسنة 2019 م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
 
 
 
 

الفيوم

محافظة الفيوم

أقراص تسوس القمح

تسمم

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