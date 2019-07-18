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مصرعه عامل غرقا أثناء الاستحمام بترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

الخميس، 18 يوليه 2019 10:49 ص
مصرعه عامل غرقا أثناء الاستحمام بترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة انتشال جثه-ارشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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لقي  عامل مصرعه اثناء الاستحمام بمياة بمياة ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة ، تم نقل الجثة الي مستشفي ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 
  تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمه من عمليات النجده بوجود جثه طافيه بمياه ترعة الشرقاويه أمام مسجد النور دائرة القسم. انتقل المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة يرافقهم قوات الإنقاذ النهرى وتم إنتشال الجثه.  بالفحص تبين أن الجثه لسيد  ح ع  20  عاما عامل بمصنع زجاج ، بسؤال شقيقه  محمود  ح ع 39 عاما سائق قرر انه  حال قيام شقيقه بالإغتسال بمياه الترعه عقب إنتهاء عمله إنزلقت قدمه وسقط بالمياه وتوفى غرقاً ولم يشتبه في وفاته جنائياً ، تم نقل جثة المتوفى لمنزله بمعرفة أهليته وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحه ورد بتقريره عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة . 
 
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4763 إدارى قسم شرطة أول شبرا الخيمه لسنة 2019م  وجارى العرض على النيابة.‎
 

 


عامل

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

غرق

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