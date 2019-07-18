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مسئول إيطالى: عدم دعم "فون دير لاين" كرئيسة للمفوضية يعزل البلاد فى أوروبا

الخميس، 18 يوليه 2019 01:50 م
مسئول إيطالى: عدم دعم "فون دير لاين" كرئيسة للمفوضية يعزل البلاد فى أوروبا فون دير لاين
روما (أ ش أ)

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حذر نائب رئيس الوزراء الإيطالى لويجى دى مايو، من أن عدم دعم حزب الرابطة لوزيرة الدفاع الألمانية السابقة "فون دير لاين" كرئيسة للمفوضية الأوروبية، يجعل البلاد عرضة إلى العزلة داخل أوروبا .

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الخميس، أن "لويجى دى مايو" - الذى يترأس حزب خمس نجوم ويشارك حزب الرابطة فى الائتلاف الحاكم - قد صوت لصالح المرشحة الألمانية.

يذكر أن "فون دير لاين" قد فازت أمس الأربعاء، بمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية (أعلى سلطة فى الاتحاد الأوروبي)، حيث صدق البرلمان الأوروبى يوم الأربعاء الماضى على تعيين السياسية الألمانية رئيسة للمفوضية بعد أن صوت 383 نائبًا فى البرلمان لها مقابل 327 صوتًا ضدها، فيما كانت المرشحة بحاجة إلى ما لا يقل عن 374 صوتًا للحصول على هذا المنصب .

ومن المتوقع أن تتولى "لاين" المنصب الجديد فى الأول من نوفمبر القادم، خلفا لـ "جان كلود يونكر"، الذى ترأس المفوضية الأوروبية منذ عام 2014 .

 


فون دير لاين

ايطاليا

المفوضيه الاوروبيه

اوروبا

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