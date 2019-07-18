مسئولى الدول الصناعية السبع يعربون عن قلقهم من عملة فيس بوك الرقمية

كتب أحمد علوى

اجمع وزراء المالية المشاركين فى أجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فى فرنسا، اليوم الخميس، على ان هناك تهديدات واضحة ومخاطر تشكلها مشاريع طرح عملات افتراضية مثل الليبرا التى أعلن عنها فيس بوك مؤخراً.

وقالت الرئاسة الفرنسية، فى بيانها الختامى للاجتماع الذى عقد فى شانتى الفرنسية شمال العاصمة باريس، إن "الوزراء والزعماء فى G7 اتفقوا على إن مشاريع مثل الليبرا يمكن أن يكون لها انعكاسات على السيادة النقدية وسير النظام النقدى الدولى".

وكانت الرئاسة الفرنسية للمجموعة حاليا ذكرت الأربعاء، أن وزراء مالية دول مجموعة السبع اتفقوا على "ضرورة التحرك سريعاً" بشأن مشروع فيسبوك "المقلق" إصدار عملة ليبرا الرقمية".