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مبعوث الأمم المتحدة لليمن: الحٌديدة" بوابة محورية للسلام فى البلاد

الخميس، 18 يوليه 2019 04:25 م
مبعوث الأمم المتحدة لليمن: الحٌديدة" بوابة محورية للسلام فى البلاد مارتن جريفيث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن
كتب سمير حسنى

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قال مارتن جريفيث المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن، إنه لمس رغبة في لقاءاته مع المسؤولين بالتوصل إلى حل فى اليمن، مشددا على أن "الحٌديدة" هى البوابة الرئيسية والمحورية للسلام فى البلاد.

وأضاف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، فى جلسة لمجلس الأمن، اليوم الخميس، أن بعثة الأمم المتحدة فى اليمن كانت حكما ذا مصداقية وحيادية، مشيرا إلى تحقيق اختراق مهم فى المضى قدما نحو السلام ويبقى عائق الاتفاق على طبيعة القوات المحلية فى الحديدة.

وأعرب "جريفث" عن قلقه البالغ بإصدار الحوثيين أحكاما بالإعدام على عدد كبير من المعتقلين، داعيًا للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

كما انتقد المبعوث الدولى، استهداف ميليشيا الحوثى للبنى التحتية فى السعودية، معربًا عن أمله فى انتهاء الحرب فى اليمن بنهاية العام الجارى.

 

 

 


اليمن

الحديدة

الحوثى

السعودية

مارتن جريفث

الامم المتحدة

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