ماذا يحدث لجسمك عند التعرض لهبوط سكر الدم؟.. اعرف الإجابة

كتبت فاطمة ياسر

مرض السكر يعد من الأمراض التي تشكل خطرا كبيرا علي حياة المرضي في حالة اهمال العلاج وعدم مصاحبه المرض، ولذا يمكن أن يتعرض المريض لهبوط في نسبة سكر الدم، وهذا يتسبب في العديد من الأعراض التي يجب التعرف عليها خلال هذا التقرير، وذلك وفقا لموقع "healthline".

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بهبوط في نسبة السكر بالدم، ومنها عدم تناول العلاجات التي نصح بها الطبيب المتابع للحالة، كما أن اهمال بعض الوجبات يعد من أبرز الأسباب، والتعرض للاجهاد الدائم وعدم أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أبرز الأسباب التي تعرض مريض السكر للإصابة بهبوط السكر.

وعن أعراض الإصابة بانخفاض نسبة سكر الدم، أوضح التقرير أن المريض الذي يتعرض للإصابة بانخفاض نسبة السكر في الدم، يشعر بعدم القدرة الرؤية الواضحة، وزغللة في الرؤية بشكل كبير، ويشعر أيضا بضربات قلب شديدة ويصاحب هذا الأمر تقلبات مزاجية عالية، والإرهاق والإجهاد والتعب الشديد، مع تغير في لون الجلد الشديد، وصداع شديد، مع عدم القدرة علي التركيز.

وعند التعرض لانخفاض في نسبة السكر بالدم، يجب تناول ماء بعسل أو ما ء بسكر لتنظيم نسبته في الدم.