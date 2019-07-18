ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الموز؟.. اعرف الإجابة

كتبت فاطمة ياسر

الموز يعد من الفواكه الغنية بعنصر البوتاسيوم، وهذا العنصر يعد من أهم العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان، على الإطلاق، لأنه يقلل من فرص الإصابة بأي مشاكل صحية في القلب، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد التي تعم علي جسم الإنسان فور تناوله للموز، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، على أن تناول الموز يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من ارتفاعه بجميع الأشكال، وذلك يرجع لاحتوائه الموز علي عنصر البوتاسيوم الهام لجسم الإنسان.

نظرا لاحتواء البوتاسيوم علي نسبة عالية من البوتاسيوم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في التحسن الجنسي للرجال، فلذا ينصح بتناولك للموز بشكل مستمر للحصول علي علاقة زوجية وحميمة جيدة.

نظرا لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي صحة معدة قوية وجيدة، وتحد من الحصول علي مشاكله العديد كالإصابة بالإمساك أو الاسهال.

كما أن الموز يعد من أفضل أنواع الفواكه التي تعمل علي التخلص من الوزن الزائد في حالة عدم الاكثار من تناولها.