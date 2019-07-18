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لطلاب الثانوية.. شروط القبول ببرنامج الأسواق المالية والبورصات FMI بتجارة حلوان

الخميس، 18 يوليه 2019 11:26 م
لطلاب الثانوية.. شروط القبول ببرنامج الأسواق المالية والبورصات FMI بتجارة حلوان تنسيق الجامعات
وائل ربيعى

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أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، شروط القبول ببرنامج الأسواق المالية والبورصات.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن كلية التجارة وإدارة الأعمال تتميز باحتوائها على برامج فريدة تساهم فى سد احتياجات سوق العمل وما يستجد به من تطورات، وتطوير مخرجات العملية التعليمية فى ظل تطوير وتحديث دائم وجذرى.

وتتضمن شروط القبول بالبرنامج ضرورة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أدبى وعلمى فى نفس العام الدراسى، وأن يكون الطالب مقبولا بكلية التجارة وإدارة الأعمال انتظام، وعن طريق مكتب التنسيق وفى نفس عام التقدم مع مراعاة أن الكلية لا تقبل طلاب الانتساب بالبرنامج.

كما يشترط حصول الطالب على 80٪ على الأقل من الدرجة النهائية فى مادة اللغة الإنجليزية ويفضل خريجى المدارس التى تكون اللغة الأجنبية الأولى بها هى اللغة الإنجليزية، وأن يكون خريجى IGCE  حاصلين على تقدير C على الأقل فى مادة اللغة الإنجليزية، ويشترط أن يكون الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية، حاصلين أيضا على تقدير C على الأقل فى مادة اللغة الإنجليزية.

كما يجب أن يكون التفضيل عند قبول الطلاب فى ضوء الأعداد التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات على أساس المجموع الإعتبارى للدرجات الحاصل عليها الطالب فى مجموع الثانوية العامة ودرجة مادة اللغة الإنجليزية ودرجة المستوى الرفيع فى مادة اللغة الإنجليزية إن وجد، وأن تكون أسبقية القبول من بين الطلاب المرشحين للكلية مباشرة من مكتب التنسيق ويكون قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى فى حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق فى حدود العدد المتبقى من المرحلة الأصلية السابقة.

ويصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول بالبرنامج وبذلك يصبح المشمولين بالقرار فى حكم المقبولين، ويتم إعلان قوائم المقبولين فى مقر الكلية وأيضا على الموقع الرسمى للبرنامج، على أن يقوم الطالب المقبول بالحضور إلى مقر البرنامج بالزمالك فى المواعيد المعلنه لاستكمال إجراءات قيده بالبرنامج، وفى مواعيد التسجيل يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك لاختيار المقررات التى سوف يقوم بدراستها، بتوجيه من المرشد الأكاديمى، وتسجيلها وسداد المصروفات الدراسية.

 


التنسيق

طلاب الثانوية

جامعة حلوان

كلية التجارة

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