لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس شروط الالتحاق بأقسام الكلية للعام الجامعى 2019 / 2020، حيث أكدت سوزان القلينى عميدة الكلية أن مجالس أقسام الكلية البالغ عددها 16 قسما اتفقت على الشروط الآتية لالتحاق الطلاب الجدد..

وجاءت شروط الأقسام كما يلى وفق كل قسم على أن يكون شروط القبول والأولوية للمجموع الكلى لجميع الأقسام:

اللغة العربية:

أن يكون الطالب حاصلا على 60 درجة فى مادة اللغة العربية، ويقبل القسم المؤهلات العليا بالمستوى الأول.

اللغة العبرية :

أن يكون الطالب حاصلاً فى مجموع اللغات الثلاث على 75% أى ( 127.5 ) درجة ولا يقبل القسم المؤهلات العليا.

اللغات الشرقية :

أن يكون الطالب حاصلاً فى مجموع اللغات الثلاث على 85 % أى ( 144.5 ) درجة ولا يقبل المفصولين ولا المحولين من الخارج.

اللغة الإنجليزية :

الأولوية لمجموع الدرجات الأعلى فى اختبار اللغة الإنجليزية الذى يعقده القسم، ويقبل القسم الطلاب الحاصلين على ( 48 ) درجة فى اللغة الإنجليزية، ويقبل القسم طلاب الانتظام فقط، ويقبل الوافدين والشهادات المعادلة بنفس شروط القبول، ولا يقبل القسم المؤهلات العليا والتحويلات، والمفصولين.

اللغة الفرنسية :

يشترط القسم حصول الطالب على ( 45 ) درجة فى مادة اللغة الفرنسية، وأن تكون اللغة الفرنسية هى اللغة الأوروبية الأولى فى جميع الحالات، يقبل القسم الطالب الحاصل على أقل من ( 45 ) درجة وذلك بشرط اجتياز امتحان القبول، يقبل القسم المؤهلات العليا بشرط جيد، وأن تكون اللغة الفرنسية هى اللغة الأوروبية الأولى.

الحضارة الأوروبية :

يشترط القسم حصول الطالب فى مجموع اللغات الثلاث على 85 % أى ( 153 ) درجة ولا يقبل المفصولين ولا المحولين من الخارج ، ويقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى .

التاريخ :

يشترط القسم أن يكون الطالب حاصل على ( 41 ) درجة فى مادة التاريخ و( 40 ) درجة في مادة اللغة العربية و( 38 ) في مادة اللغة الإنجليزية أدبى، ويجوز قبول طلاب الشعبة العلمية ( 45 ) درجة فى مادة اللغة العربية ، و( 40 ) فى مادة اللغة الإنجليزية ويقبل القسم المؤهلات العليا بدون شروط.



الجغرافيا :

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى فى مادة الجغرافية أدبى، وحال التساوى ينظر للمجموع الكلى الأعلى، أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية فينظر للمجموع الكلى الأعلى، ويجب على جميع الطلاب اجتياز الاختبار التحريرى والشفوى، ولا يقبل المحولين ولا المفصولين ولا نقل القيد ولا المؤهلات العليا.

الفلسفة :

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على درجة النجاح فى مادة اللغة الأولى، ويقبل المؤهلات العليا بالفرقة الأولى ولا يقبل الطلاب المفصولين.

علم النفس :

أولولية القبول للمجموع الكلي الأعلي على أن يكون الطالب حاصلاً علي ( 40 ) درحة في اللغة الإنجليزية و 55 درحة فى علم النفس أدبى، ويقبل القسم طلاب الانتظام فقط ، ويجوز قبول الشعبة العلمية "45" درجة فى مادة اللغة الإنجليزية، ولا يقبل طلاب المؤهلات العليا ولا يقبل المفصولين ولا المحولين .

علم الاجتماع :

يشترط القسم حصول الطالب على 90 درجة فى مادتى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويقبل القسم المؤهلات العليا.

قسم الآثار:

الأولوية للمجموع الكلى الأعلى، وحال التساوى فى المجموع الكلى يتم المفاضلة بدرجة اللغة الأجنبية الأولى ، ولا يقبل القسم المؤهلات العليا ولا المفصولين ولا المحولون من الخارج.

الإرشاد السياحى :

يشترط أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وحصول الطالب علي ( 45 ) درجة في اللغة الإنجليزية وأن تكون هي اللغة الأجنبية الأولى ، ولا يقبل القسم الراسبون من أقسام الكلية والمؤهلات العليا نظرا لظروف الدراسة، ولا يقبل المفصولين ولا المحولين.

علوم الاتصال والإعلام:

يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع الإعتبارى ( المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث ) ، يقبل القسم مجموع اعتبارى 530 درجة فأكثر على أن يتم ترتيب الطلاب تنازليا، ولا يقبل القسم طلاب الانتساب، ولا يقبل القسم المؤهلات العليا ولا المفصولين ولا المحولين ولا حالات نقل القيد ولا التحويلات من الكلية.

المكتبات والمعلومات :

يشترط القسم أن يكون الطالب حاصلة على 60 % أى 30 درجة فى اللغة الإنجليزية هى اللغة الأوروبية الأولى ، ويقبل المؤهلات العليا بعد إجراء مقابلة مع رئيس القسم ، ولا يقبل الفصولين ، ويتم إجراء مقابلة للمقبولين لتحديد المناسبين .

الدراما والنقد المسرحى:

يتشرط القسم أن يكون الطالب حاصلاً على ( 90 ) درجة في مجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى ، ويقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى ، ويجب علي جميع الطلاب اجتياز الاختبار التحريري الذي يجريه القسم قبل بداية العام الدراسي ولا يقبل القسم الطلاب المفصولين .

قسم الإرشاد الفرنسي "قسم خاص بمصروفات :

يشترط أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأن يكون حاصلاً علي (35 ) درجة في اللغة الفرنسية وأن تكون هي اللغة الأجنبية الأولى ،ويقبل المفصولين والمحولون والراسبون من أقسام الكلية ، ولا يقبل المؤهلات العليا .







