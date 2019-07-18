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قطريليكس:عمال مشروعات"روضة الحمامة" بالدوحة يتركون العمل بسبب تأخر الرواتب

الخميس، 18 يوليه 2019 02:00 ص
قطريليكس:عمال مشروعات"روضة الحمامة" بالدوحة يتركون العمل بسبب تأخر الرواتب تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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قال موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إن انتهاكات تنظيم الحمدين بحق العمال لم تتوقف عند العاملين بمشروعات كأس العالم، لكنها امتدت أيضًا للمكلفين بإنجاز مشروعات البنية التحتية فى مناطق مختلفة من الإمارة، لتكون الشكوى هذه المرة من نصيب السكان الذين خدعتهم حكومة تميم بمشروعات وهمية منذ 2014، ولم تنفذ حتى الآن لعدم التزام الجهات الحكومية بسداد رواتب العمال.

 

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه ترتب على الانتهاكات الحكومية توقف مشروع تطوير منطقة روضة الحمامة، التابعة لبلدية الظعاين، إحدى أحدث البلديات التى أنشئت فى قطر بموجب قرار وزارى صادر فى عام 2004، حيث أكد عدد من الأهالى أن إحدى شركات المقاولات أوقفت أعمالها منذ أكثر من شهر بالمنطقة دون أسباب، ولم تنته من مشروعاتها التى أعلنت الحكومة فى 2014 أنها ستتكلف حوالى 2 مليار ريال قطرى.

 

ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن العاملين فى الشركة توقفوا عن مواصلة العمل، بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم منذ أشهر، حيث طالب سكان روضة الحمامة وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة بضرورة التدخل لإنجاز مشروع البنية التحتية فى روضة الحمامة بأسرع وقت ممكن.


تميم بن حمد

تنظيم الحمدين

قطر

ازمه قطر

الشعب القطرى

كأس العالم

روضة الحمامة

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