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الخميس، 18 يوليه 2019 08:47 م
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قافلة "نور حياة" تفحص أهالى قرية العواونة ببنى سويف

الخميس، 18 يوليه 2019 07:49 م
قافلة "نور حياة" تفحص أهالى قرية العواونة ببنى سويف قافلة نور حياة
بنى سويف : هانى فتحى

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أطلق صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، القافلة الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية نور حياة وذلك بقرية العواونة التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء الكشف الطبى على المواطنين وتلاميذ المدارس لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.

ووجه محافظ بنى سويف، رئيس مدينة اهناسيا بتوفير كافة الدعم والاحتياجات للقافلة الطبية والتى تعقد بالوحدة المحلية لقرية أبسوج.

وتستهدف القافلة التى توافد عليها المواطنين من كافة أرجاء المدينة والقرى المجاورة بعد توفير كافة الخدمات علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض،حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى للمواطنين وتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للمرضى.

 

 


بنى سويف

تحيا مصر

نور الحياه

امراض العيون

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