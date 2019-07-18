سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 01:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

الخميس، 18 يوليه 2019 11:50 ص
"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع اللواء راضى عبد العمطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جهاز حماية المستهلك، تواصل حملات التوعية بالقانون الجديد بشأن توعية المستهلكين بحقوقهم، بجانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع التلاعب فى السلع والتصدى لأى محاولات غش من قبل بعض التجار.

وينشر "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن توعية المواطنين بحقوقهم فى ضوء القانون الجديد، وإلزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت شراء المنتج فى نقاط محددة:

1- يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.

2- تتضمن الفاتورة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى وتاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته وطبعته ونوعيته وكميته .

3- يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن 30 ألف جنيها ولاتجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمه المنتج محل المخالفة أيهما أكبر .

 

 


حماية المستهلك

فاتورة شراء السلع

التجار

فاتورة الممتنع عن السلع

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حماية المستهلك: استمرار متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:51 م

الأجهزة الرقابية تظهر العين الحمراء للمتلاعبين فى أسعار السلع بعد تحريك سعر الوقود.. حماية المستهلك:سحب تراخيص 10 سيارات لزيادة تعريفة الأجرة.. وإحالة مسئولى مستودعات بوتاجاز للنيابة للبيع بأغلى من السعر المقرر

الخميس، 11 يوليه 2019 03:00 م

حماية المستهلك بالأقصر تلزم شركة بتغيير "كباس" تكييف بعد تعطله لأحد المواطنين

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:12 م

حماية المستهلك: سائقو السيارات ملتزمون بالتعريفة الرسمية

السبت، 06 يوليه 2019 11:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة