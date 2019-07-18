سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 08:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"طبعا قادرين نعملها".. أغنية تكشف انجازات الرئيس وحجم المشروعات القومية

الخميس، 18 يوليه 2019 08:49 م
"طبعا قادرين نعملها".. أغنية تكشف انجازات الرئيس وحجم المشروعات القومية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"طبعا قادرين نعملها"، أغنية جديدة تكشف حجم المشروعات الكبرى التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشهدها مصر خلال الفترة الحالية.
 
وتتضمن الأغنية كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قال فيها: المصريين أرادوا بجد أن يغيروا الواقع الخاص بهم، وحلمنا كله طيب.. بناء وسلام واستقرار وتنمية ورحمة، والشعب المصرى شعب مختلف وشعب متفرد فهو سند مصر".
 
كما تضمنت الأغنية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الفعاليات الخاصة بدعم الشباب والمرأة، إلى جانب أظهر الفيديو انخفاض معدلات البطالة، والنجاحات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زياراته الخارجية للعديد من دول العالم.
 

الرئيس السيسى

نجاحات الرئيس السيسى

المشروعات القوميه

طبعا قادرين نعملها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين :مصر تحت قيادة السيسى حققت تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة

الخميس، 18 يوليه 2019 06:13 م

موجز6.. السيسى يستقبل عبد القادر بن صالح ويثمن العلاقات الأخوية مع الجزائر

الخميس، 18 يوليه 2019 06:00 م

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

الخميس، 18 يوليه 2019 05:57 م

السيسى يصدر تعديلاً بشأن "مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها"

الخميس، 18 يوليه 2019 05:38 م

الرئيس السيسي يصدر قرار بفض دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

الخميس، 18 يوليه 2019 05:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة