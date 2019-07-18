ضبط 9540 لتر سولار و بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية وبنى سويف

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، فى شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجار، حيث تم ضبط 38 قضية اسطوانات بوتاجاز بعدد 261 أسطوانة بنطاق محافظات "القاهرة ، الجيزة، البحيرة، المنوفية ، الغربية، الشرقية، الدقهلية، بنى سويف ، أسوان"، و20 قضية بيع بأزيد من السعر المقرر، و3 قضايا استخدام فى غير الغرض بعدد 3 إسطوانات- و قضايا 5 تجميع بعدد 145 إسطوانة، وقضية تصرف بالبيع بعدد 113 اسطوانة –6غلق مستودع–2 عدم الإعلان عن الأسعار– 1 عدم مزاولة نشاط، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

كما تم ضبط 8 قضايا مواد بترولية بإجمالى 9540 لتر سولار- بنزين بنطاق محافظات "الإسكندرية ، الغربية ، بنى سويف" شملت عدد4 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى 9540لتر- 4بيع بأزيد من السعر الرسمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.