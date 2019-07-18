ضبط 58 قضية تموينية بحملة على الأسواق فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين، بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة فـي إطارحملات مكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 58 قضية تموينية، منها ضبط خالد م ا ع 42 سنة صاحب مطحن مواني ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازته، وتجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم لبيعه فى السوق السوداء وتم ضبط "1300" كجم دقيق بلدى.

كما تم ضبط " 9 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6" قضايا عدم الأحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 4" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5" قضايا عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز و"3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 7" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.