ضبط 5 مصانع بدون تراخيص فى العاشر من رمضان والتحفظ على 8 طن مواد غذائية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 5 مصانع غذائية في مدينة العاشر من رمضان ، تعمل بدون تراخيص واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم وتحفظت علي مواد الإنتاج و التنصيع حوالي 8 طن ، ذلك بحملة تفتيشية على المصانع برئاسة وكيل المديرية وبمشاركة إدارة الرقابة التجارية .

وحررت مديرية التموين ، المحضر رقم 412 لسنه 2019 جنح اول العاشر من رمضان ضد مدير وصاحب مصنع لتعبئة زيوت الطعام بالمنطقة الصناعية الثالثة لادارته النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 500 كرتونه زيت طعام متنوعه بإجمالى وزن 6 طن .

و محضر رقم 354 لسنه 2019 جنح ثان العاشر من رمضان ضد صاحب مصنع للبلاستك لاستخدام سلع مجهولة المصدرفى الأنتاج وتم التحفظ على 55 شيكارة بولى إثيلين وزن الواحدة 25 كيلو بإجمالى طن و375 كيلو جرام .

و محضر رقم 359 لسنة 2019 جنح ثان العاشر من رمضان ضد مدير مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية لاستخدام سلع مجهولة المصدر فى الأنتاج وتم التحفظ على 24 شيكارة نشا غذائى وزن الشيكارة 25 كيلو بإجمالى وزن 600 كيلو جرام .

ومحضر رقم 5909 لسنه 2019 جنح ثان صاحب مصنع للبلاستك لحيازته سلع منتهية الصلاحية تستخدم فى الانتاج وتم التحفظ على 17 برميل pvc وزن الواحد 170 كيلوجرام بإجمالى وزن 2 طن و 890 كيلو و كذلك التحفظ على 24 كرتونة بودرة بلاستيك ، وزن الواحدة20 كيلو للكرتونة بإجمالى 480 كيلو جرام، المحضر رقم 5906 لسنه 2019 جنح ثان العاشر من رمضان ضد صاحب مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية G5 لتصنيع وتقطيع اللحوم وكذلك انتهاء الشهادات الصحية للعاملين بالمصنع.