سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 02:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 5 مصانع بدون تراخيص فى العاشر من رمضان والتحفظ على 8 طن مواد غذائية

الخميس، 18 يوليه 2019 01:29 م
ضبط 5 مصانع بدون تراخيص فى العاشر من رمضان والتحفظ على 8 طن مواد غذائية حملات رقابيه -ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 5 مصانع غذائية في مدينة العاشر من رمضان ، تعمل بدون تراخيص واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم وتحفظت علي مواد الإنتاج و التنصيع حوالي 8 طن  ، ذلك بحملة تفتيشية على المصانع  برئاسة وكيل المديرية وبمشاركة إدارة الرقابة التجارية .
 
 وحررت مديرية التموين ، المحضر رقم 412 لسنه 2019 جنح اول العاشر من رمضان ضد مدير وصاحب مصنع لتعبئة زيوت الطعام بالمنطقة الصناعية الثالثة  لادارته النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 500 كرتونه زيت طعام متنوعه بإجمالى وزن 6 طن .
 
و محضر رقم 354 لسنه 2019 جنح ثان العاشر من رمضان ضد صاحب مصنع للبلاستك لاستخدام سلع مجهولة المصدرفى الأنتاج وتم التحفظ على 55 شيكارة بولى إثيلين وزن الواحدة 25 كيلو بإجمالى طن و375 كيلو جرام .
 
و محضر رقم 359 لسنة 2019 جنح ثان العاشر من رمضان ضد مدير مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية  لاستخدام سلع مجهولة المصدر فى الأنتاج وتم التحفظ على  24 شيكارة نشا غذائى وزن الشيكارة 25 كيلو بإجمالى وزن 600 كيلو جرام .
 
ومحضر رقم 5909 لسنه 2019 جنح ثان  صاحب مصنع للبلاستك لحيازته سلع منتهية الصلاحية تستخدم فى الانتاج وتم التحفظ على 17 برميل  pvc وزن الواحد 170 كيلوجرام بإجمالى وزن 2 طن و 890 كيلو و كذلك التحفظ على 24 كرتونة بودرة بلاستيك ، وزن  الواحدة20 كيلو للكرتونة بإجمالى 480 كيلو جرام، المحضر رقم 5906 لسنه 2019 جنح ثان العاشر من رمضان ضد  صاحب مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية G5 لتصنيع وتقطيع اللحوم وكذلك انتهاء الشهادات الصحية للعاملين بالمصنع.
 
 

 


الشرقية

تموين الشرقية

العاشر من رمضان

حملات رقابيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة