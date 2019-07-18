ضبط 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور5 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 5 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم "محمد.ط.م"32 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز فايد و"محمود.م.ا"32 عام مقيم نفس العنوان و"صالح.ع.ص"30 عام دبلوم زراعة مقيم دائرة مركز ابوصوير و"طارق.م.ا"35 عام مقيم ابوسلطان و"اسلام.ا.و"26 عام سائق مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية .

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.