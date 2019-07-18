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ضبط 4 متهمين بحوزتهم هيروين وأفيون بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الخميس، 18 يوليه 2019 04:19 م
ضبط 4 متهمين بحوزتهم هيروين وأفيون بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حشيش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والافيون والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان  اللواء عاطف مهران  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم "محمد.م.ع"33 عام عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ا.ع"50 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 40 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.غ.م"25 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بحوزته كمية من مخدر الافيون تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.س.ر"25 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته 130 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول . 
 
بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .
 
 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 

امن الاسماعيلية

مخدرات

اقراص مخدرة

الاتجار بالمخدرات

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