ضبط 1.5 طن مواد غذائية منهية الصلاحية داخل مخزن فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

تمكنت مديرية التموين بسوهاج تحت إشراف محمد حسين وكيل وزارة التموين، من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية بمركز المراغة لحيازته 1.5 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرر محضر بالواقعة رقم 8003 جنح مركز المراغة.

كانت إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج، شنت حملة على الأسواق بمركز المراغة وتمكنت من ضبط " "احمد.ح.م" صاحب مخزن مواد غذائية وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 1.5 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر مما يشكل خطرا على الصحة وتم التحفظ على المضبوطات واحالة القضية الى النيابة للتحقيق.